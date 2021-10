Brasil Park Shopping e Polícia Militar abrem inscrições para o Batalhão Mirim

O Brasil Park Shopping e a Polícia Militar realizarão neste mês de outubro, em três datas diferentes, a 5ª edição do Batalhão Mirim, onde as crianças de Anápolis podem passar por “experiências militares” por uma tarde.

O evento é totalmente gratuito e está confirmado para os dias 09, 16 e 23, das 14h às 17h.

Como as vagas são limitadas, os interessados devem se inscrever o quanto antes para garantir a presença.

E para participar, é necessário apenas acessar o aplicativo do Brasil Park Shopping para preencher o cadastro com antecedência e confirmar a presença dos pequenos.

Durante o Batalhão Mirim, as crianças terão atividades com a Cavalaria, além de treinamento do Batalhão de Operações Especiais (Bope), rapel com o Grupamento Aéreo (Graer) e passeio de viatura com a Companhia de Policiamento Especializado (CPE).

Por conta da pandemia da Covid-19, todos as medidas de segurança serão tomadas para garantir o bem-estar dos participantes.

Mais informações estão no Instagram do Brasil Park Shopping.