Essa pode ser uma triste notícia para alguns! No último dia 27, o Google confirmou que celulares com Android 2.3.7 e versões inferiores do sistema operacional perderam o suporte oficial da empresa. Infelizmente, isso significa que os proprietários destes dispositivos não conseguem mais fazer login na conta da gigante das buscas ao utilizarem tais aparelhos.

Primeiramente, entenda que esse modelos de Android não poderão mais acessar a conta no Gmail. Ademais, fazer login no YouTube ou atualizar apps na Play Store, por exemplo. Além disso, adicionar ou criar uma nova conta no telefone, resetar o aparelho para as configurações de fábrica e tentar adicionar sua conta no dispositivo após removê-la são outras tarefas impossíveis de realizar.

Logo, se você tentar acessar estes serviços em um celular antigo com Android Gingerbread, como a versão também se conhecida, aparecerá uma mensagem na tela informando sobre erro no nome do usuário e na senha da conta. Neste caso, a alternativa é realizar login na plataforma desejada usando o navegador do smartphone.

De acordo com a companhia de Mountain View, tudo isso por questões de segurança. Como o sistema foi lançado há mais de 10 anos. Logo, a versão deixou de receber os patches mensais de segurança há algum tempo. Tornando o dispositivo mais vulnerável à exploração de brechas.

Pelo menos 6 milhões de celulares com Android afetados

Lançado em dezembro de 2010, o Android Gingerbread ainda está presente em uma fatia de aparelhos que varia de 0,2% a 0,3% dos dispositivos Android ativos atualmente em todo o mundo, segundo o Gizchina. Assim, essa quantidade representa de 6 a 9 milhões de aparelhos dos mais de 3 bilhões em uso no momento, somadas todas as versões.

Para contornar o problema, é necessário atualizar o dispositivo para o Android 3.0 ou versão posterior, além da já mencionada opção de usar o navegador para fazer login. Caso nenhuma delas funcione, a alternativa está em trocar de telefone ou tablet, optando por um modelo com Android mais recente.