6 usos proibidos do vinagre: aprenda todos eles para não errar mais

Embora seja conhecido pelas propriedades, há certos usos que além de ineficazes são prejudiciais

Ruan Monyel - 14 de abril de 2024

(Foto: Ilustração/Pinterest)

O vinagre é um ingrediente versátil e popular na culinária, amplamente utilizado em marinadas, molhos, conservas e até mesmo como produto de limpeza.

No entanto, sua aplicação nas tarefas diárias, mesmo tendo um resultado eficaz, deve ser cuidadosamente avaliadas já que existem coisas que não devem ser higienizadas com o produto.

Embora seja admirado por suas propriedades, há certos usos da substância que além de ineficazes, podem ser prejudiciais, segundo um artigo publicado pelo site “Ekonomista”, veja.

1. Bancadas de mármore e granito

As pedras são artigos típicos que dão um charme especial para a decoração da casa, mas alguns cuidados são essenciais e o uso do vinagre é proibido.

O produto em contato direto com a pedra pode causticar o material e diminuir sua vida útil.

2. Telas de dispositivos eletrônicos

As telas de de TVs, computadores, tablets e smartphones, embora sejam resistentes, são revestidas com materiais delicados que podem ser danificados pelo ácido do vinagre.

Opte por produtos de limpeza específicos para telas eletrônicas ou simplesmente um pano úmido.

3. Pisos de madeira

Seguindo a lista, o produto é extremamente ácido e pode danificar os pisos de madeira, causando manchas e danos à superfície.

Se você tem esse tipo de piso em casa, use itens de limpeza suaves e específicos para madeira, evitando danos a longo prazo.

4. Superfícies enceradas

O vinagre pode remover a cera ou o verniz das superfícies tratadas com os materiais, deixando manchas ou danificando o acabamento.

Evite usá-lo nessas superfícies e opte por produtos de limpeza recomendados para esses acabamentos, sem adição de químicos fortes.

5. Aço e alumínio

É isso mesmo que você leu, o vinagre é contra indicado na limpeza de itens feitos de aço ou alumínio.

O ácido faz com que a peça possa enferrujar com o tempo, além de tirar o brilho natural típico dos materiais, ou seja, é melhor ficar apenas na água e sabão.

6. Ferro de passar

Por fim, usar vinagre para limpar o ferro de passar não é a solução mais eficaz.

Afinal, o ferro de passar é um eletrodoméstico, e o líquido pode danificá-lo, o melhor é usar um pano úmido para fazer a manutenção.

