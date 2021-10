Garotinho atropelado em Anápolis tem melhora no HUGOL e volta para casa

O final da tarde desta quarta-feira (06) foi de muito alívio e comoção para uma família de Anápolis.

Isso porque o garotinho, de apenas 10 anos, que foi atropelado no bairro Residencial do Cerrado, no último domingo (03), finalmente recebeu alta.

Ele estava internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), em Goiânia, depois de ser atingido pelo motorista de um Chevrolet Corsa, que fugiu sem prestar socorro.

Na ocasião, a criança chegou a passar pelo Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) para lidar com o traumatismo craniano encefálico, mas precisou ser levado para a capital.

O condutor, que ficou desaparecido por um tempo, já se apresentou na Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) para prestar esclarecimentos.

Agora, além do crime de lesão corporal, ele também será autuado por dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e por sair do local sem prestar assistência à vítima.