Boate de Anápolis expulsou cliente ferido na cabeça e a sorte dele foi estar perto do SAMU

Versão foi dada por um funcionário para Polícia Militar. Vítima foi atendida na UPA da Vila Esperança

Natália Sezil - 13 de julho de 2025

Ambulância do Samu (Foto: Reprodução)

Uma festa que deveria ser marcada por música, dança e diversão acabou se tornando um momento de confusão na boate Terra Brasil Eventos, na Vila Industrial, na madrugada deste domingo (13).

Eram aproximadamente 2h30 quando uma briga teria começado no salão de dança, sendo um dos envolvidos, de 34 anos, atingido na cabeça.

Ferido, ele teria sido colocado para fora do estabelecimento, segundo um dos profissionais que trabalhava na festa.

A “sorte” do homem foi estar perto da base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Com os socorristas por perto, ele logo recebeu atendimento médico.

Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, a vítima já havia sido levada pelo Corpo de Bombeiros para a Unidade de Pronto Atendimento Dr. Alair Mafra, a UPA da Vila Esperança.

O Portal 6 procurou a Terra Brasil Eventos para saber o posicionamento da boa sobre o ocorrido, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto.

