Terremoto no Paquistão de magnitude 5.9 deixa ao menos 20 mortos e 300 feridos

(FOLHAPRESS) – Um terremoto de magnitude 5.9 atingiu o sul do Paquistão na madrugada desta quinta-feira (7) e deixou ao menos 20 mortos -a maioria mulheres e crianças- e mais de 300 feridos.

Segundo o Serviço Geológico dos EUA, o tremor foi registrado em uma profundidade relativamente rasa (20 km) com epicentro a 102 km a leste da cidade de Quetta, cidade com pouco mais de um milhão de habitantes próxima à fronteira com o Afeganistão.

“Eu estava dormindo quando de repente toda a minha casa foi sacudida”, contou MunirShah, 40, à agência de notícias Reuters. “Levei meus filhos e minha esposa para fora. Foi uma situação terrível, as casas estavam desabando, a minha também foi danificada. Encontrei um grande número de pessoas sob os escombros, e algumas delas podem ter morrido.”

Um agricultor chamado Rafiullah contou à agência AFP que também foi acordado de madrugada pelo tremor. Quando tentava retirar os filhos de casa, no entanto, o teto desabou e o deixou desmaiado. “Quando recuperei a consciência, tirei meus dois filhos, mas o mais novo, de apenas um ano, já estava morto.”

De acordo com funcionários de Harnai, a cidade mais atingida, ao menos 100 casas de barro desabaram e muitos outros edifícios foram danificados. Imagens das emissoras de TV locais mostraram prédios com rachaduras, telhados caídos e paredes em pedaços.

“A cidade inteira é uma imagem de devastação, já que nenhuma casa parece segura, milhares de pessoas estão desabrigadas e estão a céu aberto”, disse Nawab Khan, jornalista local, acrescentando que quase 70% do bairro Babu Mohallah ficou sem energia elétrica.

O primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, ordenou uma avaliação imediata dos danos e ofereceu condolências às famílias que perderam entres queridos.

Imagens em redes sociais mostram casas tremendo e luminárias balançando durante o terremoto. Equipes de resgate passaram parte da madrugada vasculhando destroços em busca de sobreviventes. Vários dos feridos foram tratados em macas na rua, à luz das lanternas de celulares.

O Paquistão é um país propenso a fenômenos sísmicos por estar localizado em uma região de encontro de placas tectônicas. A cidade de Quetta tem memórias sombrias de eventos parecidos. Em 1935, um terremoto de magnitude 7.7 destruiu a maior parte da cidade e deixou dezenas de milhares de mortos –as estimativas variam entre 30 mil e 60 mil.

Mais recentemente, em 2005, um tremor de magnitude 7.6 registrado a menos de 100 km da capital paquistanesa, Islamabad, matou 73 mil pessoas e deixou 3,5 milhões de desabrigados. Em 2015, cerca de 400 pessoas morreram após um terremoto de 7.5 que atingiu Paquistão e Afeganistão.