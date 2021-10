6 destinos em Goiás para viajar e aproveitar o feriado gastando bem pouquinho

O dia de Nossa Senhora Aparecida é comemorado no dia 12 de outubro. Feriado nacional, a data cai em uma terça-feira. O dia é ideal para quem deseja emendar o final de semana e ter quatro dias de descanso.

Para fugir da rotina e curtir o feriadão, o Portal 6 preparou seis opções de lugares para visitar e gastar pouco em Goiás. É só escolher o lugar que mais combina com você e colocar o pé na estrada!

1. Centro Histórico de Pirenópolis

Quem for a Pirenópolis não pode ir embora da cidade sem passar pelo Centro Histórico. Um pouco da história de Goiás é contada nas ruas do local. As imponentes construções são mantidas praticamente intactas desde da época em que foram construídas.

No coração do Centro Histórico o visitante pode encontrar a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário. Ela é considerada o mais antigo monumento de Goiás.

Quem deseja levar um pouco de Pirenópolis para casa pode passar pelas lojas de lembrancinhas e artesanatos espalhadas pelas ruas. Para aqueles que querem comer bem, a Rua do Lazer é uma parada imperdível.

2. Pico dos Pireneus

Situado na divisa entre Pirenópolis e Cocalzinho de Goiás, o Pico dos Pireneus é o ponto mais alto da região.

Para quem gosta do contato com a natureza o local é uma excelente pedida. A vegetação do cerrado em meio às formações rochosas deixam a região com um ar rupestre.

Após o passeio pela natureza selvagem da região, o refresco dos aventureiros pode ser encontrado nas cachoeiras do Lázaro e do Coqueiro.

3. Ponte de Pedra

Formação natural com grutas e cavernas criadas pelas águas dos rios Corrente e Ponte de Pedra, o local paradisíaco fica situado a 60 quilômetros de Paraúna.

Para aqueles que desejam permanecer no local por mais tempo, a área de camping do local é a melhor pedida.

4. Fazenda Jabuticabal

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Fazenda Jabuticabal (@fazendajabuticabal)

A Fazenda Jabuticabal está localizada em Hidrolândia, a cerca de 35 quilômetros de Goiânia. Para os apaixonados por jabuticaba é parada obrigatória.

Com cerca de 42 mil jabuticabeiras, o visitante não pode reclamar de falta de opção na propriedade. Para consumir no local, o visitante paga uma taxa fixa e pode aproveitar sem moderação.

5. Cidade de Goiás

A primeira capital do Estado é um suco de história para quem quer conhecer mais da formação de Goiás. Cidade de nascimento da poetisa Cora Coralina, uma das principais figuras de Goiás, o município é um prato cheio para quem quer um passeio histórico e ao mesmo tempo repleto de belezas. Um passeio pelo Centro Histórico é obrigatório.

6. Parque Nacional das Emas

A natureza do local reserva uma surpresa para todos aqueles que visitam o local. À noite, entre os meses de outubro e novembro, o fenômeno da bioluminescência atinge os cupinzeiros presentes no Parque e criam uma paisagem incrível e colorida.