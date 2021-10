Anápolis terá venda de gado em encontro de criadores de Zebu

Anápolis receberá, no dia 15 de outubro, a feira do ‘Programa de Melhoria da Qualidade Genética do Rebanho Bovino Brasileiro (Pró-Genética)’, para comercialização de touros Zebu de origem pura.

O evento, que acontecerá em local disponibilizado pelo Sindicato Rural, será realizado por meio da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) e da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), que ficará encarregada pela parte de venda dos animais.

Segundo a médica veterinária da Emater, Gessyca Neves de Oliveira, coordenadora da ação em Anápolis, além do comércio dos touros, a feira oferecerá ainda, palestras acerca da genética e produtividade do gado.

Lá, os participantes também poderão saber mais sobre linhas de crédito para aquisição de animais.

De acordo com a veterinária, o evento é fundamental para a melhoria do empreendedorismo dos pequenos pecuaristas.

“Nós queremos suprir as necessidades dos produtores rurais. Vamos dar todo o acompanhamento para que o contato desses produtores com os fornecedores seja feito da melhor maneira possível”, pontuou.

Além deste evento, uma segunda edição também será realizada em Sanclerlândia, município localizado a 182 km de Anápolis, no dia 23 de outubro.