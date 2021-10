Com previsão de chuva, defesa civil emite alerta de risco para Anápolis

Com a previsão de que pode cair bastante chuva em Anápolis entre o final de semana e o feriado, a Defesa Civil emitiu um alerta preocupante neste sábado (08).

Até para os amantes das precipitações é necessário ter cuidado. Isso porque o órgão afirma que a cidade tem risco de vendavais e alagamentos nas próximas 24h.

A principal orientação é que a população evite situações de risco e, em casos de emergência, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Dados do Climatempo mostram que até a próxima terça-feira (12) pode cair, em média, um volume de 40 mm de chuva na cidade.

A atenção nas estradas também devem ser redobrada pelos motoristas neste período chuvoso, pois além das dificuldades visuais, os veículos podem perder parte da aderência ao solo, ficando mais vulneráveis.

Em tempo

Outras cidades de Goiás também estão sob alerta de Defesa Civil.

A previsão mostra que outras cidades goianas, como Goiânia, Aparecida de Goiânia, Catalão e Caldas Novas, também deverão passar pelos próximos dias com muita chuva.

Em paralelo, as regiões Norte e Oeste do estado ficam fora da lista e não devem ‘receber’ água do céu.