Motoristas trocam socos e chutes na Avenida Brasil após colisão e tentativa de fuga

Bate-boca teria evoluído rapidamente para confronto físico e Polícia Militar precisou ser acionada para acalmar os ânimos

Augusto Araújo - 16 de abril de 2024

Motoristas trocaram socos e chutes após acidente de trânsito, em Anápolis. (Montagem: Reprodução)

Dois motoristas acabaram na Central de Flagrantes de Anápolis, nesta terça-feira (16), após “saírem na mão” no meio da Avenida Brasil, depois de um acidente de trânsito.

O caso aconteceu no final da manhã, próximo ao Viaduto Nelson Mandela. Segundo testemunhas, o mais velho, de 39 anos, teria colidido contra o veículo do mais novo, de 22 anos.

Só que na sequência, o homem não teria parado no local para prestar auxílio, já que o carro do jovem teria ficado avariado.

Irritado, o condutor mais novo teria seguido o outro, e jogado o automóvel na frente do outro motorista, dando uma “fechada” nele.

Logo depois, o jovem desceu do carro e teria dado início a um bate-boca com o homem, que rapidamente evoluiu para um confronto físico, com socos e chutes.

Durante a confusão, o mais novo teria levado a pior, sofrendo ferimentos na boca e no olho esquerdo, chegando a desmaiar após a troca de agressões.

A Polícia Militar (PM) foi acionada ao local e conseguiu apaziguar os ânimos, levando os dois motoristas para a delegacia em seguida, onde a confusão foi registrada.

A Polícia Civil (PC) deve dar continuidade à apuração do ocorrido.