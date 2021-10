Saiba o que vai abrir e fechar em Anápolis no feriado de Nossa Senhora Aparecida

Na próxima terça-feira (12), se comemora o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

O feriado, que se estende por todo o país, sempre levanta dúvidas acerca do que vai abrir e fechar em cada lugar.

Com isso em mente, o Portal 6 trouxe uma lista das principais atividades que terão, ou não, paralisação em Anápolis.

Bancos

Começando na área de bancos, a data comemorativa está inserida no calendário da Federação Brasileira de Bancos e, por este motivo, não contará com expediente no dia 12.

Shoppings

Nos dois principais shoppings da cidade, Anashopping e Brasil Park Shopping, as lojas funcionarão a partir do período vespertino, mais especificamente às 14h, seguindo até às 20h.

As praças de alimentação, por outro lado, abrem logo antes do almoço, às 11h, e permanecem funcionando até 22h.

Saúde

Na área de saúde, várias unidades irão manter o atendimento geral durante as 24h. É o caso da UPA Alair Mafra de Andrade, UPA Pediátrica, Hospital Municipal Jamel Cecílio e da Unidade de Referência do Coronavírus (URC) Parque Iracema.

Já no âmbito do plantão odontológico, os horários são mais restritos em certos locais, começando a valer já no final de semana. Veja a lista a seguir.

UPA Alair Mafra de Andrade – todos os dias das 07h às 03h

CEO Jaiara – segunda e terça – das 07h às 03h

CEO Maracanã – sábado, segunda e terça – das 07h às 03h

Vapt Vupt

Na segunda-feira (11) que antecede o feriado as unidades funcionarão em horário especial, com atendimento das 08h às 13h.

Já na terça em si, os estabelecimentos irão permanecer fechados a todo momento.

Urban

As linhas de ônibus seguirão a tabela normal na segunda e adotarão os horários especiais da tabela de domingo/feriado no dia seguinte.

Comércio

O comércio anapolino não deve funcionar, a não ser por algumas lojas que vendem itens infantis, já que no dia 12 também se comemora o Dia das Crianças.

Rápido e Disk 156

Por fim, o Rápido e o Disk 156 da Prefeitura não terão atendimento presencial em nenhuma das duas datas após o fim de semana.

Os servidores destes departamentos, entretanto, estarão de sobreaviso caso ocorra alguma necessidade.

O atendimento retoma os horários normais a partir de quarta-feira (13).