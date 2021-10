Jovem é socorrido pelo SAMU após impedir mãe de ser esfaqueada

Um jovem de 18 anos foi levado ao Hospital de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) após sofrer cortes no braço e escoriações pelo corpo.

As lesões foram ocasionadas por conta de uma garrafada que ele recebeu ao tentar proteger a mãe das agressões do ex-marido dela. O fato ocorreu na madrugada deste domingo (10), no Centro da cidade.

Para proteger a mãe, o jovem se colocou entre os dois e foi atingido em cheio pelo antigo padrasto.

Ensanguentado, o homem foi encontrado na calçada da casa pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O autor do crime não foi encontrado pela polícia.