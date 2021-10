Alerta para mais chuvas intensas com rajadas de vento e granizo em boa parte de Goiás

O cenário para o início desta semana é de combinação de pancadas de chuva com diferentes tipos de intensidade, rajada de ventos fortes e até queda de granizo para boa parte do estado.

A situação de alerta é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) e preocupa, sobretudo, moradores de algumas cidades como Porangatu e Catalão.

Em Porangatu, norte do Estado, um temporal na última sexta-feira (08) causou estragos por toda a cidade. Conforme o Cimehgo, os ventos chegaram a 60 km/h. Pelos menos 50 árvores caíram no município, que também sofreu com a falta de energia e água. A rodoviária ficou interditada depois que parte do teto desabou. Os ventos também derrubaram duas torres de comunicação.

Outra cidade atingida pelas fortes chuvas durante o final de semana foi Catalão, sul do Estado. Segundo boletim da Defesa Civil de Goiás, 70% da precipitação de água prevista para todo o mês de outubro em Catalão aconteceu com poucas horas de chuva na manhã do último domingo (10).

Com o temporal, uma casa teve o muro derrubado e quatro animais morreram soterrados. Os bombeiros foram até o local e relataram que o solo onde a residência está estava encharcado e poderia ocorrer um novo deslizamento.

O boletim alerta que a situação é preocupante, porque as precipitações intensas podem ocorrer novamente ao longo das próximas semanas.

Também integram a lista com chuvas em maior volume, os municípios de Jataí, Sudoeste do estado, em Ceres, região Central e Goiânia.