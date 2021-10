Cobra não é aceita como “segurança” de condomínio de luxo em Anápolis

Quem passou pela entrada do Residencial San Marco, condomínio de luxo localizado no Anápolis City, bairro nobre da região Leste da cidade, na madrugada desta segunda-feira (11), se surpreendeu com uma “funcionária” para lá de diferente.

É que uma grande jiboia se alojou na cancela da portaria, logo acima de uma placa que dá instruções para que visitantes consigam entrar em contato com os moradores.

Para que fosse retirada do local em segurança, uma equipe do Corpo de Bombeiros precisou ser acionada por volta de 00h20 para ir até endereço para realizar a captura e, posteriormente, levar o réptil para uma área de preservação.

Por causa do horário, muitos dos condôminos só ficaram sabendo do caso através de registros enviados em grupos de WhatsApp. No entanto, aqueles que a viram de pertinho, aproveitaram para tirar fotos e fazer vídeos. Veja o momento do resgate:

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

Ao Portal 6, o morador Pedro Henrique Santos chegou a brincar que ela era a “nova segurança” e que “quem pediu iFood acabou ficando sem lanche”.

“Tadinha, pena que foi demitida. Não gostaram do serviço dela”, disse, dando risadas.

Como existem duas matas nas laterais do San Marco, não é incomum que animais silvestres, como cobras, ouriços, gambás e macacos, apareçam por lá. Na última semana, inclusive, um filhote de jiboia já havia sido encontrado.

A preocupação dos que vivem lá é que algum deles, em algum momento, acabe atacando algum bichinho de estimação.