Policiais militares organizam grande surpresa para presentear crianças em Anápolis

A semana começou com surpresa e bastante alegria para as crianças do Residencial das Flores, bairro localizado no extremo Nordeste de Anápolis.

É que militares do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) do município estiveram presentes no setor para presentear os pequenos.

Diversos brinquedos e também roupas foram entregues à garotada do local.

A iniciativa partiu dos próprios policiais do 28º BPM que, ao passar diversas vezes pelo setor, perceberam a situação vulnerável de algumas famílias e decidiram ajudar.

Além dos objetos e vestimentas, os PM’s garantiram que a ação envolveu muito amor.