Saiba quem não pode dirigir nas rodovias goianas durante o feriado

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) informou que haverá restrições na circulação de veículos pesados nas rodovias estaduais durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida.

A limitação ocorre na terça-feira (12) ,das 7h às 20h, tanto nas pistas simples como nas de duplo sentido.

A medida restringe a locomoção de qualquer veículo com carga superior a três eixos e que exija escolta ou batedores como rodo-trem nove eixos, bi-trem nove eixos, bi-trem sete eixos, Romeu e Julieta, tri-trem, treminhão, guindaste, cegonheiro e linha de eixos.

Ao todo, 22 trechos passarão por redução no tráfego. Confira quais rodovias os veículos citados não poderão circular:

RODOVIAS

RODOVIA TRECHO

GO-020 – Entroncamento com a GO-147 com o trevo de Piracanjuba até o entroncamento com a GO-139 em Cristianópolis

GO-139 – Entroncamento com a GO-20 em Cristianópolis com o entroncamento com a GO-217 sentido Caldas Novas a Corumbaíba até a Divisa GO/MG

GO-213 – Entroncamento com a GO-330 entre Ipameri e Caldas Novas

GO-217 – Entroncamento com a BR-153 de Piracanjuba até o Entroncamento com a GO-139

GO-330 – Trecho de Vianópolis a Três Ranchos

GO -431 – Entroncamento com a BR-153 até Pirenópolis

GO-338 – Entroncamento com a BR-060 em Abadiânia até Pirenópolis

GO-225 – Entroncamento com a BR-414 em Corumbá até Pirenópolis

GO-010 – De Luziânia a Vianópolis e até o entroncamento com a GO-217 em Piracanjuba 139

GO-510 – Entroncamento com a GO-213 Até Rio Quente

GO-530 – Entroncamento com a GO-164 até Aruanã

GO-241 – Entroncamento com a BR-153 até Minaçu

GO-210 – Entroncamento com a BR-153 até Buriti Alegre

GO-118 – Entroncamento com a divisa GO/DF até Alto Paraiso

GO-060 – Entroncamento com a BR-153 até Goianésia

GO-116 – Entroncamento com a BR-060 até Itiquira

GO-164 – Entroncamento com a BR-164 até São Simão

GO-206 – Entroncamento com a BR-364 até Lagoa Santa

GO-206 – Entroncamento com a BR-364 até o Parque Nacional da Emas

GO-441 – Entroncamento com a GO-050 até o Parque Estadual de Paraúna

GO-108 – Entroncamento com a BR-060 de Posse a Guarani até o Parque Estadual do Terra Ronca

GO-239 – Entroncamento com a GO-164 até Bandeirantes