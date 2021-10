Vereador propõe que Anápolis tenha o Dia do Torcedor da Anapolina

Tramita na Câmara Municipal de Anápolis um projeto de lei que busca constituir uma nova comemoração no Calendário Oficial de Eventos do município.

De autoria do vereador Lisieux José Borges (PT), a iniciativa tenta instaurar o “Dia do Torcedor da Associação Atlética Anapolina”.

Segundo os termos do documento, o evento futebolístico deve ser comemorado no dia 01 de janeiro, mesma data da fundação do clube.

Na aba de justificativa, o parlamentar defende que o time possui “a maior torcida do interior goiano”.

A tradição e influência do time na cidade, e também no restante do estado, são outros argumentos apontados no projeto.

Ele cita também, como exemplo, a história do grupo de 1 mil torcedores que contribuíram para a aquisição do terreno que, futuramente, se tornaria a sede própria da Anapolina.