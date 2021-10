Vídeo: sucuri gigante é flagrada de tocaia em rio após perder batalha selvagem

O guia turístico Vilmar de Oliveira Teixeira publicou nas redes sociais um vídeo que mostra uma sucuri de mais de cinco metros à espreita no Rio Formoso, localizado no Mato Grosso do Sul.

Sem interfir na liberdade do reptil, o especialista conta durante a gravação que a cobra gigante estava se refugiando em sua toca, no mesmo local em que ela já foi vista por ele em outras ocasiões.

Segundo o especialista, por estar de barriga vazia, os ferimentos do animal podem ter sido causados durantes uma batalha com alguma de suas presas.

Por isso, é possível concluir que a maior cobra do Brasil não saiu vencedora da luta.

A sucuri é considerado um animal extremamente habilidoso, devido a sua boa capacidade de movimentação na água e pela mordida mortal que garante uma facilidade nos momentos de caça.

Assista ao vídeo: