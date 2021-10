Gigante farmacêutica abre contratação para mais de 80 novas vagas de emprego em Anápolis

Gigante farmacêutica localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), o Laboratório Teuto abriu uma nova seleção para preencher mais de 80 vagas de emprego.

As oportunidades disponíveis são para as áreas de produção, qualidade, desenvolvimento e engenharia. Os selecionados deverão ser contratados para início imediato.

Para participar, os interessados precisam cadastrar o currículo no site de carreira do Laboratório Teuto, onde também é possível ver os detalhes das vagas, ou enviá-lo diretamente para o e-mail [email protected]

De acordo com a empresa, as vagas também podem ser ocupadas por pessoas com deficiência, mas é necessário que seja descrito no currículo o tipo de deficiência, bem como se o candidato requer algum recurso especial para desenvolver o trabalho.

Os salários devem variar de cargo para cargo e os novos funcionários receberão benefícios como refeição no local, vale alimentação e transporte corporativo com acesso gratuito ao Wi-Fi.