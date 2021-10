HEANA confirma morte de jovem de 20 anos vítima de grave acidente

O jovem Marco Aurélio Cardoso Gomes, de 20 anos, não resistiu aos ferimentos de um grave acidente de trânsito e teve a morte constatada pelo Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

A informação foi confirmada ao Portal 6 na manhã desta quinta-feira (14) pela própria unidade hospitalar, que recebeu o rapaz já em estado grave na noite de ontem (13).

O acidente aconteceu por volta de 18h10, no Jardim Calixto. O motorista de um carro, de 61 anos, alegou que, conforme pedia a sinalização, parou em um cruzamento e atravessou assim que percebeu que nenhum veículo estava por perto.

Durante o percurso, no entanto, a motocicleta que Marco Aurélio conduzia teria aparecido repentinamente e colidido no lado direito do para-choque dianteiro.

Duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) tiveram de ser acionadas, sendo que o jovem foi encontrado já desacordado ao lado de um poste de iluminação.

Os policiais militares chegaram a se deslocar até o HEANA para ouvir a versão dos fatos do motociclista, mas souberam na unidade que ele estava entubado e com estado de saúde crítico.

Apesar dos esforços dos médicos, o impacto da batida foi forte demais e não foi possível salvá-lo.

Como todos os acidentes que resultam em lesões graves ou óbitos, o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT).