Variante Delta volta a ameaçar Goiás e número de casos tem aumento de 82% em uma semana

Mesmo com o avanço da imunização em Goiás, um dado vem chamando atenção de técnicos da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

O número de casos com a variante Delta – considerada com maior potência de transmissão – subiu 82% em apenas uma semana. Saltando de 228 casos para 416.

A cepa já está presente em, pelo menos, 22 municípios do estado.

Os dados são do boletim divulgados regularmente pela pasta e revelam as informações colhidas entre os dias 29 de setembro e 6 de outubro.

O maior número de casos da variante Delta está presente nos municípios de Aparecida de Goiânia e Goiânia.

Além da variante indiana, outras três estão no radar do Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância Sanitária: a Alfa (Reino Unido), Beta (África do Sul) e Gama (Brasil/Japão).

Na prática, conforme boletim, já é esperado o surgimento de novas variantes, mas as coletas indicam que as mesmas vêm ‘mantendo sua capacidade de transmissão de forma persistente e continua sendo uma preocupação para a vigilância em agravo’.

Por isso, a pasta reforça a necessidade dos profissionais e instituições de saúde notificarem imediatamente à vigilância epidemiológica de cada município sobre os resultados genéticos dos exames.

O centro de informações estratégicas afirma ainda sobre a importância de medidas como o uso correto de máscara, distanciamento social e higienização das mãos.