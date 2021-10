Homem sem identificação sofre mal subido no Jundiaí e é levado às pressas para o HEANA

O Corpo de Bombeiros socorreu na tarde desta sexta-feira (15) o motorista de um VW Gol 1.6, da cor branca, que teve um mal súbito – um possível AVC – enquanto dirigia o carro no Jundiaí, bairro nobre da região Central de Anápolis.

Rapidamente, ele foi encaminhado para o Hospital de Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

O caso está causando comoção nas redes sociais. Por não portar nenhuma documentação, várias pessoas estão mobilizando para tentar encontrar a família do homem.

Antes de ser encontrado desacordado dentro do veículo, o homem causou um acidente na Rua Luís França.

De acordo com a corporação, a vítima passou mal e, por isso, bateu em um Ford EcoSport.

Depois da colisão, o carro ficou parado no meio da via, com a vítima desacordada e sem documentação.