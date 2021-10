40 mensagens de bom domingo para usar WhatsApp

Domingão chegou e quem não quer descansar? A semana foi puxada e na segunda tem mais. Mas hoje é dia de agradecer e aproveitar. Foi pensando nisso que listamos para você 40 mensagens de bom domingo para usar no Whatsapp e deixar o dia de quem você ama mais especial. Confira:

Mensagens de bom domingo para usar no WhatsApp:

1. Domingo é dia de tomar café tarde e de almoçar na hora do jantar. O direito à preguiça é o que mais gosto nesse dia.

2. Desejo a todos um domingo iluminado! Hoje é dia de fugir da rotina e de buscar novas aventuras, nem que seja fazer o mesmo com outros olhos.

3. Bom dia, domingo! Que hoje seja um dia feliz do lado de quem mais amamos.

4. Hoje é dia de ser feliz e de perdoar. Não ocupe seu coração com rancor quando se pode ocupá-lo com amor. Bom domingo!

5. Feliz domingo! Que seja um dia de paz e saúde, meus queridos amigos!

6. Meus desejos para hoje são de um domingo com muitos sorrisos e abraços de graça.

7. Respire fundo e tire uns minutos para você. Hoje é domingo, um dia de pensar e repensar sobre a vida. Agradeça por tudo que você tem e elabore um plano para conquistar o que você ainda deseja.

8. Quando percebi, já era domingo. Dia de relaxar e de reunir a família. Desejo a todos um belo domingo!

9. Levanta, coloca os sapatos e vai curtir lá fora. Hoje é domingo, dia de se aventurar por aí sem medo.

10. Eu acordo toda manhã, abro os olhos e penso: lá vamos nós de novo.

Mensagens de bom domingo para enviar a quem você ama

1. Quando abro a cada manhã a janela do meu quarto, é como se abrisse o mesmo livro numa página nova…

2. Clara manhã, obrigado. O essencial é viver.

3. Quando fizeres algo nobre e belo, e ninguém notar, não fique triste. Pois o sol toda manhã faz um lindo espetáculo e, no entanto, a maioria da plateia ainda dorme…

4. A cada manhã, exijo ao menos a expectativa de uma surpresa, quer ela aconteça ou não. A expectativa, por si só, já é um entusiasmo.

5. Quero que o fato de ter uma vida prática e sensata não me roube o direito ao destino.

6. Hoje é um dia rico de amor. Abra seu coração para a vida e esteja pronto para receber tudo de bom que ela vai dar!

7. A cada novo dia, a cada momento, temos à nossa disposição a maravilhosa possibilidade do encontro, que traz em si infinitas oportunidades. Precisamos apenas estar atentos.

8. Você tem que acordar cada manhã com determinação se você pretende ir para a cama com satisfação.

9. Todos os dias o Sol nasce e te diz “Bom dia!”. E em teu caminhar há sempre o vento a beijar-te o rosto e uma nova descoberta a te esperar. Viver e aproveitar estas coisas só depende de ti.

10. A cada manhã o mundo é novo para mim.

Frases especiais de domingo para usar no WhatsApp

1. Os pensamentos são como as flores, aquelas que apanhamos de manhã mantêm-se muito mais tempo viçosas.

2. Bom dia para você! Que seja um dia bem especial, com delicadezas, com gestos de carinho, com harmonia… mas acima de tudo que hoje o seu sorriso seja sua melhor companhia!

3. Hoje é um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? É alto. Sonhe alto, queira o melhor do melhor, queira coisas boas para a vida. pensamentos assim trazem para nós aquilo que desejamos.

4. Obrigado, Deus, pela semana de muitas aprendizagens. Que esse domingo seja abençoado.

5. Um domingo abençoado a todos! Que Deus esteja ao nosso lado nos dando coragem e guiando nossos caminhos.

6. Que Deus esteja conosco nesse novo domingo que se inicia.

7. Senhor, deste-me tanto. Dai-me uma coisa a mais: um coração agradecido.

8. Agradecer o dom da vida e começar o dia com o coração radiante de fé e esperanças, fará do hoje o seu dia mais feliz… pleno em realizações e bênçãos!

9. Não sei quanto às outras pessoas, mas quando me abaixo para colocar os sapatos de manhã, penso, Deus Todo-Poderoso, o que mais agora?

10. Acordei cedo hoje. Pulei da cama às seis da manhã, dei uma bela caminhada até a janela e voltei para a cama às 6H05. Fiquei dez minutos debaixo do chuveiro frio. Amanhã pretendo abrir a água.

Frases legais de bom domingo

1. Um ótimo domingo a todos os loucos e lúcidos do WhatsApp! Aos que estão de ressaca e aos que queriam estar!

2. A divagação é o domingo do pensamento.

3. No céu é sempre domingo. E a gente não tem outra coisa a fazer senão ouvir os chatos. E lá é ainda pior que aqui, pois se trata dos chatos de todas as épocas do mundo.

4. Domingo é dia de café da manhã na cama com o coração aquecido.

5. Estar com o amor no domingo é como tirar umas férias em plena época de caos. Com você, eu me acalmo.

6. Bom dia, minha paixão, quanta saudade, sem fim… Espero, meu coração, mesmo não estando aqui, que penses, amor, em mim, como eu penso em ti…

7. Um sms de manhã não significa apenas “bom dia”. Significa também: eu penso em você quando eu acordo.

8. Domingo é dia de refletir sobre a vida e de acreditar que podemos ser, sempre, uma versão melhor de nós mesmos.

9. A capacidade de recomeçar tudo quantas vezes forem necessárias faz dos fracos, fortes.

10. Todo dia é uma ocasião especial. Guarde apenas o que tem que ser guardado: lembranças, sorrisos, poemas, cheiros, saudades, momentos.

A semana só começa com o pé direito quando desejamos um feliz domingo para alguém especial. Não se esqueça de compartilhar mensagens de bom domingo para usar WhatsApp com você ama!