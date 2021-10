Acreditamos que se você nunca teve seu WhatsApp clonado, você, certamente, deve conhecer alguém que tenha passado por isso. Mas não se preocupe, hoje iremos descobrir como saber se meu WhatsApp foi clonado. Vem com a gente!

Primeiramente, não dá para o seu WhatsApp ser efetivamente clonado sem que você perceba. Assim, o que pode acontecer é outra pessoa conseguir acesso à sua conta e fazer login sem autorização. Mas, dá para desmascará-la e retomar o acesso bem rápido

Como saber se meu WhatsApp foi clonado

Vamos lá, basicamente, uma coisa que pode indicar que o seu WhatsApp está sendo usado em outro lugar é alguma atividade estranha na conta. Logo, pode ser em uma mensagem que você não enviou, um áudio que não ouviu, mas está marcado como visto. Além disso, uma mensagem que você já visualizou mas não chegou nenhuma notificação. Assim, observe se há alguma atividade incomum.

Entretanto, essa atividade estranha pode ser que o seu WhatsApp Web/Desktop esteja conectado em algum computador. Justamente, por segurança, recomendamos tocar em “Sair de todos os computadores” pelo menos uma vez no mês para garantir que alguém com acesso ao seu computador ou navegador não esteja bisbilhotando as suas conversas sem a sua autorização.

Ative a verificação em duas etapas

Há algo a ser feito para garantir sua segurança e não ter seu WhatsApp clonado! Por isso, você pode ativar a verificação de duas etapas. Dessa forma, você define um PIN de 6 dígitos que é pedido sempre no login.

Para fazer isso, entre em Conta > Verificação em duas etapas. Insira um PIN de sua escolha e um endereço de e-mail para recuperar a conta caso você esqueça-o. Obviamente, defina um PIN que você não vai esquecer e não passe o código para mais ninguém.