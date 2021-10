Mulher propõe pagar mesada de mais de R$ 100 mil ao namorado para poder fazer o que quiser com ele

Uma mulher, de 44 anos, e o namorado, de 24, acabaram viralizando no Tik Tok após apresentarem o relacionamento em público e as condições que existem entre eles.

Ela afirma conceder uma mesada de 15 mil libras (mais de R$ 112 mil) para o namorado, contando que ele a obedeça em todas as orientações.

A regra é clara, ele deve fazer o que a parceira mandar, e caso descumpra alguma ordem, haverá reduções no ‘pagamento’.

Segundo a influencer, o namorado teve a mesada diminuída recentemente por se esquecer de limpar a piscina.

Através dos vídeos divulgados nas redes sociais, o casal se apresenta bastante feliz e a mulher ressalta optar por se envolver com pessoas mais novas porque, segundo ela, somente eles conseguem a satisfazer.

Reações

As cenas causaram um misto de sentimento entre internautas, enquanto alguns invejavam a posição do jovem, que recebe vídeo games de última geração e uma quantia significativa mensal, outros se chocavam com a tranquilidade da mulher de assumir o papel de ‘Sugar mom’.

“Vou duelar com esse homem por seu lugar”, disse um jovem nos comentários.

“Dói ver outra pessoa vivendo seu sonho”, pontuou outro, frustrado.