Para proteger animal do perigo, mulher tira a própria calcinha no meio da rua e vídeo viraliza

Viralizou nas redes sociais o vídeo de uma mulher cearense que precisou tomar uma atitude bastante inusitada para salvar a vida de uma jumenta e de um filhote.

Stefani Marinho Rodrigues, presidente do abrigo sem fins lucrativos Anjos da Proteção Animal (APA), estava passando de carro pelo Anel Viário de Maracanaú, no último domingo (10), quando viu os dois animais andando pela via movimentada.

No mesmo instante, ela abandonou o veículo decidida a os resgatar. No entanto, não esperava contar com a apatia dos trabalhadores da região.

No vídeo gravado por Stefani mostra ela pedindo aos frentistas de um posto de combustível que a ajudassem com uma corda, um fio ou barbante para amarrar a mãe e o filhote até que o frete chegasse para buscar os animais. Porém nenhum dos homens se manifestaram.

Cansada de solicitar por auxílio, ela decide retirar a calcinha que utilizava e amarrar na mãe para evitar fuga.

A situação um tanto constrangedora não abalou a ativista e ela permaneceu com os jumentos até o último instante e os resgatou em segurança.

Ao G1, ela contou que eles foram levados até um sítio da APA e seguem tendo atendimento veterinário.

“Foram avaliados e estão recebendo suporte de alimentação”.

Assista: