Últimos dias para fazer a inscrição e garantir uma das 5 mil vagas da CNH Social

Termina na próxima segunda-feira (18) o período de inscrições para aqueles que desejam participar do programa CNH Social, que oferece carteiras de habilitação gratuitas em Goiás.

Os interessados devem acessar o site do Detran e entrar na aba “CNH Social”. Para se candidatar a vaga é necessário ter idade superior a 18 anos, saber ler e escrever e possuir cadastro ativo há pelo menos seis meses nos programas sociais do governo (CadÚnico).

O programa é dividido em três modalidades: estudantil, urbana e rural. Cada candidato deve escolher apenas uma modalidade e conferir se preenche os requisitos para concorrer a vaga.

Os contemplados receberão a isenção das seguintes taxas: inclusão no Renach, Licença de Aprendizagem de Direção Veicular, agendamento de prova teórica, agendamento de exame prático, exame médico e psicológico.

Pessoas com deficiência também não precisarão pagar pela junta médica e serão oferecidos ainda o curso teórico de legislação de trânsito, aulas práticas de direção e até três retestes gratuitos.

O nome dos selecionados será publicado no dia 25 de outubro. A lista será divulgada exclusivamente no site do Detran. Os escolhidos que não efetuarem a matrícula dentro de 15 dias perdem a vaga de maneira automática.

Veja as exigências de cada modalidade