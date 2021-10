Presos terão a chance de conseguir emprego com salário mínimo e benefícios em Goiás

A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (Dgap) fez uma parceria com o Corpo de Bombeiros de Goiás para gerar empregos visando a população carcerária no estado.

A medida tem como objetivo possibilitar oportunidades para que os detentos possam se reinserir na sociedade e obter renda para as famílias.

No total, 20 presidiários devem ser selecionados para o programa, no qual farão serviços de limpeza, construção, reforma de obra e pintura nas unidades do Corpo de Bombeiro Militar.

Para participar da iniciativa, os apenados devem cumprir regimes semiaberto ou aberto e apresentar bom comportamento.

Como benefícios, os detentos selecionados ganharão um salário mínimo e ajuda de custos com alimentação e transporte. Além disso, as penas dos presos serão reduzidas.