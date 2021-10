Bairro em Anápolis parou com idosa integrante de trisal

Uma situação para lá de embaraçosa foi registrada pela Polícia Militar na noite deste domingo (17), em um bairro da região Central de Anápolis.

É que uma mulher, de 51 anos, acionou uma viatura para denunciar que uma vizinha, de 62 anos, estaria no portão da casa dela e do companheiro arremessando tijolos e fazendo ameaças de morte.

Quando os agentes chegaram no local, encontraram a idosa segurando uma peixeira e perceberam que o portão já estava com várias marcas de perfurações, todas feitas pela arma branca.

O motivo da exaltação da suspeita é desconhecido, porém, foi possível constatar no local que ela estaria revoltada com o casal que se escondia no interior da residência e que os três seriam parte de um ‘triângulo amoroso’.

A idosa armada, inclusive, teria até uma medida protetiva de urgência contra o homem.

Por conta de todo o tumulto provocado no endereço, os envolvidos tiveram de ser encaminhados à Central de Flagrantes, sendo que o homem desistiu de representar criminalmente contra a suspeita pelas ameaças.