Goiânia terá venda de combustível a preço de custo e data já está marcada

Vai dando uma olhada aí no painel de combustível do carro e calibre ele para chegar no limite até sábado, dia 23.

A sugestão é porque, neste dia, no Posto Águia Dourada, localizado na Avenida Perimetral Norte (Setor Perin), em Goiânia, vai cobrar o preço de custo do combustível escolhido.

A ação promocional é da Triniti Proteção Veicular, com a segunda edição do “Seja sócio por 1 dia”.

Em tempos de preço do litro da gasolina está batendo a casa de R$ 7 e o etanol não está ficando pra trás, essa é uma oportunidade bem atraente.

E para fazer parte da promoção, basta se deslocar com seu veículo até o local. Vale ressaltar que não será permitido carregar combustíveis em utensílios externos como galões, garrafas ou vasilhame.