Grávida alega que foi torturada por freiras em convento de Anápolis

Na segunda-feira (18), equipes da Patrulha Maria da Penha de Anápolis acolheram uma jovem de 21 anos que está grávida de 37 semanas e alega ter vivido uma situação traumatizante em um convento da cidade.

O Portal 6 apurou que a moça perdeu o marido para a Covid-19 há cerca de um mês, no Mato Grosso, e precisou ser encaminhada para uma instituição dirigida por freiras que acolhe gestantes.

Há aproximadamente 20 dias, ela foi mandada para uma unidade de Anápolis e um verdadeiro inferno teria começado.

Lá, a jovem afirma que teve todos os pertences recolhidos, como documentos, celular, cartão de banco e enxoval do bebê. Durante as manhãs, recebia novelos de linha e, caso não conseguisse fabricar tapetes, ficava sem comida e água durante todo o dia.

Enquanto esteve no local, também era obrigada a realizar tarefas de limpeza, rezar ajoelhada, não podia ter contato com ninguém e, como castigo por não produzir a quantidade exigida de tapetes, teve todo o enxoval do bebê cortado.

Falta de assistência médica

Em um ocasião em que passou mal, a jovem teria pedido para ir ao hospital, porém, teve o cartão do pré-natal rasgado e atendimento médico negado.

A vítima só foi levada para uma unidade de saúde no último domingo (17), porque teria sido obrigada a lavar um freezer ligado na tomada, levou choque e o eletrodoméstico acabou caindo nas pernas dela.

Depois, foi obrigada a voltar a pé para a instituição, mesmo se sentindo mal e com as pernas inchadas.

Fuga

Antes de sair da consulta, no domingo (17), a gestante conseguiu no hospital o telefone de uma assistente social. Para garantir que as freiras não encontrariam, colocou o papel com o número dentro do próprio sutiã.

No mesmo dia, perto do final da tarde, ela teria visto um padre saindo da instituição e aproveitou que o portão estava aberto para, enfim, fugir e pedir ajuda para moradores da região.

A assistente social então apareceu para recuperar todos os pertences dela e levá-la para um abrigo que acolhe vítimas de violência e é gerido pelo Centro de Referência da Mulher do município.

Agora, o caso, que está sendo tratado com sigilo pelas autoridades, deverá ser investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) pelo crime de sequestro e cárcere privado resultando em grave sofrimento físico ou moral e por redução à condição análoga a de escravo.