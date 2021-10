Novo decreto de Rogério Cruz pode impedir show de Gusttavo Lima e outros eventos em Goiânia

Considerado o evento da retomada mais relevante e aguardado em Goiás, o show do Gusttavo Lima, marcado para o próximo sábado (23), pode não acontecer.

Isso porque um novo decreto assinado pelo prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), divulgado na noite de segunda-feira (18) no Diário Oficial do Município, limita o número máximo de 3 mil pessoas em eventos em locais abertos.

Entretanto, o show do Embaixador está sendo trabalhado para receber 15 mil pessoas no estacionamento do Estádio Serra Dourada.

O Portal 6 entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Goiânia para comentar o documento, mas foi informada que as regras do evento são geridas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Por sua vez, a SES ainda não respondeu uma série de questionamentos como: se haverá alteração no formato do evento e de quem é a responsabilidade de fiscalização do local.

Uma nota também foi solicitada, via email, para a assessoria do cantor sertanejo, afim de saber quantos ingressos já haviam sido vendidos e se eles tinham conhecimento do teor do novo decreto.

A reportagem ainda aguarda as respostas de ambas assessorias.