A fase semifinal da Copa do Brasil começa nesta quarta-feira (20). A bola vai rolar no Maracanã para o confronto entre Flamengo e Athletico Paranaense a partir das 21h30. Confira onde assistir Flamengo x Athletico Paranaense ao vivo.

Campeão da Copa do Brasil pela última vez em 2013, a Copa do Brasil é o único título nacional que falta ao Flamengo nesta nova fase que o clube atravessa, mas terá pela frente o atual finalista da Copa Sul-Americana.

Para a partida, Renato Gaúcho não poderá contar com o trio formado por Arrascaeta, Bruno Henrique e David Luiz, que se recuperam de lesões. Entretanto, o técnico terá os retornos de Rodrigo Caio e Pedro, desfalques no confronto diante do Cuiabá.

A tendência é que Renato Gaúcho mande a campo a seguinte formação: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Michael e Gabriel Barbosa.

Campeão da Copa do Brasil em 2019, o Athletico Paranaense busca conquistar novamente o título da competição nacional, mas terá pela frente o atual bicampeão brasileiro.

Para o confronto diante do Flamengo, Alberto Valentim tem três desfalques. Os volantes Christian e Richard cumprem suspensão. O atacante Bissoli não pode jogar a competição.

Sendo assim, o Athletico deverá ir a campo com a seguinte formação: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Marcinho, Erick, Léo Cittadini e Abner; Terans, Nikão e Renato Kayzer.

Confira onde assistir Flamengo x Athletico Paranaense ao vivo:

A partida terá transmissão da TV Globo para todo o Brasil (exceto MG e CE). Na TV por assinatura o confronto será transmitido pelo SporTV e pelo Premiere.

O Premiere Play, disponível no site GE, tem o preço mensal de R$ 49,90 e pode ser acessado por site ou aplicativo.

Para quem já assina o Premiere na TV paga, é possível usar os dados da operadora e fazer o login na versão online do pay-per-view ou então na plataforma Canais Globo.