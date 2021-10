Preso o suspeito de tentativa de triplo homicídio envolvendo briga de trânsito, homofobia e pancadaria

Um homem foi preso em Valparaíso, suspeito de tentar matar três pessoas após discussão que começou em uma faixa de pedestres e terminou com troca de socos e tiros.

O fato ocorreu no último dia 10 de outubro, mas ele foi preso na terça-feira (19). No dia em questão, o investigado teria desrespeitado a obrigação de parar na faixa de pedestres, o que gerou uma discussão com uma das três vítimas.

Entretanto, a confusão não parou por aí, visto que os dois envolvidos moram no mesmo condomínio. O bate-boca continuou dentro do residencial e o clima esquentou.

O homem teria então começado a ofender a primeira vítima com xingamentos homofóbicos. As outas duas vítimas, que estavam próximas, entraram na discussão em defesa da primeira vítima.

Foi quando o suspeito teria dado um tapa no rosto do primeiro desafeto, o que levou às outras vítimas a revidarem com tapas e socos. No entanto, o homem estava armado e começou a disparar contra o trio.

Um deles foi atingido por quatro tiros. As outras vítimas correram para se salvar, mas o acusado teria os perseguido, antes de fugir do local.

No total, foram realizados 12 disparos pelo homem contra o trio. As câmeras de segurança do condomínio registraram todo o desentendimento e as imagens capturadas podem ser utilizadas como provas na investigação.

Tendo visto as imagens, a polícia cumpriu um mandato de prisão temporária do investigado. O mesmo teria alegado que agiu em legítima defesa e que houve uma troca de tiros com as vítimas.