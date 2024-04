Assessor da deputada federal Magda Mofatto e esposa morrem de infarto no mesmo dia

Fatalidades foram confirmadas pela parlamentar por meio do Instagram

Gabriella Pinheiro - 19 de abril de 2024

Genismar Fernandes, e a esposa dele, Cleonice. (Foto: Reprodução/ Instagram)

As primeiras horas da madrugada foram de angústia para familiares e moradores do município de Corumbá. Isso por que o assessor da deputada federal Magda Mofatto (PL), Genismar Fernandes, e a esposa dele, Cleonice, falecerem de infarto com diferença de pouco tempo.

De acordo com a parlamentar, ele teria saído do gabinete por volta das 19h de quinta-feira (18) e ido até Anápolis para representar o Partido Renovação Democrática (PRD).

Logo após o término do evento, ele partiu para a cidade de Corumbá – onde residia. No entanto, às 02h, ele teve um infarto e foi a óbito.

Ao ver a cena, a esposa dele também teria passado mal com o ocorrido e foi encaminhada para um hospital do município, onde também não resistiu e faleceu.

“Sua esposa, seu grande amor, Cleonice viu a cena, passou mal, foi para o hospital, mas faleceu também, provavelmente de infarto também”, escreveu Magda em uma postagem no Instagram.

Ao som da música gospel “Eu confio em ti”, a deputada federal utilizou as redes sociais para se posicionar sobre as fatalidades e manifestar pesar pelo ocorrido.

“Estou em prantos. Nossa família toda está em prantos”, escreveu.

Em outra publicação, Magda também aproveita para mandar uma mensagem aos filhos do casal e afirmar que está a caminho do município onde as mortes ocorreram.

“Só Deus para confortar os filhos nesse momento, ao perder pai e mãe. @flaviocanedo25 , eu, toda nossa equipe estamos indo para Corumbá de Goiás nesse momento. Informo detalhes do sepultamento em breve”, disse.

Veja postagem: