Criança com síndrome rara vai a Prefeitura de Anápolis fazer trabalho de escola e emociona primeira-dama

A tarde desta quinta-feira (21) foi de muitas emoções na Prefeitura de Anápolis, que recebeu a visita de Maria Vitória, uma menina de 14 anos, que sofre de uma doença rara chamada síndrome de Crouzon.

A estudante escolheu pautar o tema de política em um dos trabalhos escolares, que é um assunto que ela tem buscado conhecer de perto com o apoio da mãe.

E, para solucionar as dúvidas, optou por conversar com a primeira dama Vivian Naves e o esposo Roberto Naves (PP), sentada na cadeira do Chefe do Executivo.

Perguntas sobre os maiores sonhos da primeira-dama, os projetos que a gestão atual implantou para pessoas com deficiência e como é poder ajudar as pessoas sendo voluntária, fizeram parte da discussão.

Vivian confessou ter ficado impressionada e bastante emocionada com a desenvoltura da jovem moradora do Residencial Copacabana, bairro localizado na região Sul de Anápolis.

“Apesar da pouca idade, a Maria Vitória já consegue perceber que a política é uma ferramenta que a sociedade tem para melhorar a vida da população”, pontuou.

Síndrome de Crouzon

A síndrome de Crouzon, também conhecida por disostose crânio-facial, é uma doença rara onde há um fechamento prematuro das suturas do crânio, o que leva a diversas deformidades cranianas e faciais.

Sendo possível também pode gerar alterações em outros os sistemas do corpo, como visão, audição ou respiração, a síndrome pode ocasionar a necessidade da realização de algumas cirurgias de correção ao longo da vida.