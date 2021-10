Juntos na geração de emprego, renda e um futuro melhor para todos

Estive ao lado do prefeito Roberto Naves e do governador Ronaldo Caiado em diversos momentos ao longo do período mais crítico de combate à Pandemia de Covid-19. Como cidadão anapolino e deputado estadual, atendi a todos os chamados da cidade e sempre busquei estar pronto para dar a minha contribuição.

Da mesma forma, acompanhei o governador em suas decisões políticas que se mostraram fundamentais para resguardar vidas e proteger os goianos durante a fase aguda deste traumático momento.

Na Assembleia Legislativa, atuei tanto no respaldo das ações do Executivo em defesa da Vida e busquei aprovação junto com meus colegas de projetos que prospectassem um futuro melhor quanto tudo isto chegasse a um fim.

Nesta direção, criei a Frente Parlamentar da Retomada Econômica, aproximando dos setores produtivos e da população a fim de conhecer suas necessidades e retornar com as soluções para os problemas apresentados. Nossa atuação em parceria com o govenador Ronaldo Caiado neste projeto é fundamental para dar mais rapidez nas respostas à população.

Agora, em Anápolis, vivemos o momento tão esperado de superar a pandemia e entrar em uma agenda de prosperidade econômica e desenvolvimento social. Assim como atuamos juntos nos dias difíceis, estivemos unidos, trabalhando com foco em resultados rápidos e satisfatórios. Por isto foi uma alegria muito grande fazer parte da entrega de dois importantes serviços aos anapolinos: o Mais Empregos e o Mais Crédito.

O programa Mais Crédito irá funcionar no Ceitec, no Parque Ipiranga, e será a chance dos empreendedores terem acesso a serviços de consultoria financeira, auxílio para abertura de MEI, as linhas de crédito da GoiásFomento, além dos outros disponibilizados de forma remota no programa. O governador Ronaldo Caiado anunciou o envio de R$ 10 milhões em crédito para os anapolinos, que terão no Ceitec seu ponto de referência. Tudo com taxa zero, 100% subsidiada pelo Fundo de Equalização do Estado de Goiás, criado pelo Governo de Goiás e aprovado por todos nós, deputados, no ano passado.

Outro importante serviço disponibilizado aos trabalhadores foi a abertura de um ponto de atendimento do Mais Empregos no Daia, que funcionará como um facilitador, reunindo num só cadastro o currículo de candidatos e as vagas disponíveis. De início são 300 vagas de emprego, sendo 163 no próprio Daia. Além disto, o mesmo programa oferta vagas de formação e profissionalização nos Colégios Tecnológicos (Cotecs) e parceiros.

A geração de emprego e renda, seja através do incentivo para o empreendedorismo ou por intermédio da aceleração de um processo de contratação, é o caminho mais rápido, sólido e seguro para superar dificuldades. O direito à dignidade passa diretamente pela oportunização do cidadão em conseguir prover o sustento de sua família.

Temos buscado a ampliação da oferta de empregos, como na conquista recente da ampliação do Daia, com o acréscimo de uma área capaz de abrigar mais de 100 empresas e, agora, apostamos na força do trabalho e do empreendedorismo anapolino para avançar e melhorar a vida de todos.

Amilton Filho é advogado e deputado estadual pelo Solidariedade. Escreve às quintas-feiras. Siga-o no Instagram.

