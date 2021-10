“Mais que um nome, precisamos construir um projeto”, diz Gustavo Mendanha sobre pré-candidatura ao Governo do Estado

Pré-candidato a governador em 2022, Gustavo Mendanha atualmente está sem partido. O prefeito de Aparecida era filiado ao MDB, mas após a legenda firmar aliança com Ronaldo Caiado (DEM) no próximo pleito, Mendanha pediu a desfiliação.

Na busca por uma nova legenda para 2022, o político é cortejado por partidos que veem nele um nome forte na disputa contra o atual governador.

Nessa procura, Mendanha não fecha as portas para nenhuma possibilidade e ensaiou uma união entre as oposições.

“Eu tenho alguns partidos que têm buscado a minha filiação para que eu possa ser candidato a governador. Agora, mais do que um nome, nós precisamos de construir um projeto”, afirmou.

Para ele, o momento é de conversar bastante para descobrir o que as pessoas esperam do estado a partir de 2023.

Mendanha diz que tem feito exatamente isso vários setores da sociedade.

“Vai ter o momento de ouvir, de conversar com as pessoas, não só as partidárias, mas também as apartidárias. Eu tenho feito esse diálogo com professoras, policiais militares, comerciantes, produtores rurais e tenho conversado com a classe política”, contou.

Assista ao momento em que Gustavo Mendanha confirma a busca por um projeto para Goiás