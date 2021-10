Meteorologia emite alerta de temporal para várias cidades de Goiás

A exemplo do que ocorreu na quarta-feira (20), em Goiânia e outras cidades da região Central, a previsão é de que a chuva possa trazer mais estragos nessa quinta-feira (21) para várias regiões do estado.

O alerta é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (CIMEHGO). Segundo dados do instituto, boa parte das regiões Norte, Leste e Central terão pancadas de chuvas com intensidade, acompanhadas de rajadas de ventos e raios. Combinação que costuma causar transtornos. Em Goiânia, as precipitações serão isoladas.

A região Leste deverá ser a mais afetada, conforme o CIMEHGO. No município de Cristalina, por exemplo, a tendência é de que caia 15 milímetros de chuva – índice considerado alto.

Na região Central de Goiás, em Pirenópolis, os turistas poderão precisar fazer alterações nos roteiros de viagem, já que a cidade pode receber até 10 milímetros chuva.

Em Anápolis a precipitação deve ser menos intensa- sendo de oito milímetros a previsão.

No Norte, Porangatu, também deve receber chuvas fortes.