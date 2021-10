Nova companhia aérea do Brasil faz o primeiro voo só com pilotos mulheres

Em comemoração ao Dia Internacional do Combate ao Câncer de Mama, a companhia aérea Itapemirim Transportes tomou uma atitude inédita no Brasil na última terça-feira (19): um voo com tripulação composta exclusivamente por mulheres.

Foram escaladas nove funcionárias, dentre elas a comandante Jaqueline Guglielmi, a copiloto Michele Santos e as comissárias de bordo Mariana Alvarenga, Vivi Loch, Rochele Ferrari e Kissy Barbosa. A conselheira do Grupo Itapemirim, Silvana Piva, e a vice-presidente de Governança Corporativa, Karina Mendonça, também estiveram acompanharam a experiência.

O voo saiu do aeroporto Guarulhos (SP) às 11h45, com destino a Florianópolis (SC). A mesma equipe também realizou outro voo, na mesma rota, às 13h30 com 150 passageiros.

Segundo a Itapemirim, a viagem feita com uma tripulação 100% feminina faz parte de uma política de reconhecimento da empresa a todas mulheres.

“Esta tripulação teve a sorte de encontrar na Itapemirim uma empresa que apoia e luta pela equidade de gênero. No Grupo Itapemirim, as mulheres ocupam diversas funções, de diretoria, de coordenação, de atendimento ao cliente, de supervisão, de comandante e de manobrista de ônibus ”, disse a comandante Jaqueline Guglielmi ao site Aeorin.