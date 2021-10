Por fresta de porta, vizinhos encontram homem morto com vários machucados em Anápolis

A manhã desta quinta-feira (21) foi de muito desespero para moradores da Vila Jaiara, tradicional bairro da região Norte de Anápolis.

Para se ter uma ideia, viaturas da Polícia Militar (PM), ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e até mesmo agentes do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local.

Isso porque vizinhos teriam notado uma estranheza em uma das casas do setor. Espiando pela fresta do portão, perceberam que um homem, que vivia no local, estava caído e teria diversos ferimentos aparentes.

A PM foi acionada e precisou arrombar um cadeado para permitir a entrada dos socorristas do SAMU, que não puderam fazer nada além de constatar o óbito.

Equipe do IML também precisou ser chamada para fazer a remoção do corpo e o laudo deverá apontar as causas da morte.

Os desdobramentos do caso também devem ser acompanhados pela Polícia Civil.