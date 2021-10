Portal 6 Entrevista Gustavo Mendanha, prefeito de Aparecida de Goiânia e pré-candidato ao Governo de Goiás

Prefeito reeleito com a maior votação percentual entre todas as cidades de médio e grande porte do pais, Gustavo Mendanha é o convidado do Portal 6 Entrevista desta quinta-feira (21).

Ele fala sobre a trajetória política, conquistas da gestão, enfrentamento à pandemia, saída do MDB e a construção da pré-candidatura dele ao Governo de Goiás.

A transmissão ocorre ao vivo pelo YouTube e o perfil do Portal 6 no Facebook.

Internautas podem participar enviando perguntas nos comentários.

Assista