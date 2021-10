Se você veio aqui porque está com dúvidas do que assistir ou está horas navegando em catálogos sem saber o que ver, pode ir embora. Porque hoje não trouxemos uma lista de filmes qualquer, trouxemos a lista de filmes necessários para a sua existência! Então, se prepara bem aí no sofá e veja 6 filmes na Netflix que todo mundo deveria ver pelo menos uma vez. Confira:

6 filmes na Netflix que todo mundo deveria ver pelo menos uma vez

1. Matrix

Primeiramente, começamos com esse filme que mudou para sempre o gênero de ficção científica! Basicamente, ele traz a história da jornada de um hacker, que acaba descobrindo que todos nós vivemos em uma simulação controlada por máquinas. Assim, vai ser oferecido a ele uma pílula da liberdade para saber o real destino que a Terra teve.

2. De Volta para o Futuro

A seguir, temos um clássico! No geral, nesse filme você viaja com a história de Marty McFly, um garoto de 17 anos que é mandado para o passado junto de seu amigo cientista maluco Doc Brown. Além disso, o filme foi um sucesso de bilheteria quando lançado nos anos 80 e ainda hoje diverte as antigas e novas gerações viciadas em filmes.

3. O Menino que Descobriu o Vento

O Menino que Descobriu o Vento certamente você deve ver pelo menos uma vez na vida. Resumidamente, esse drama biográfico que conta a história de William Kamkwamba, um rapaz de treze anos que ajuda sua aldeia a se salvar da fome. Assim, em um vilarejo isolado no Malawi, durante uma época de duras secas, o jovem desenvolveu um método de aproveitamento do vento para bombear água para as plantações.

4. Rosa e Momo

Este comovente filme vai tocar seu coração. Porque, estrelado por um das maiores atrizes italianas de todos os tempos, Sophia Loren, ele apresenta a jornada de vida de uma sobrevivente do Holocausto que acaba acolhendo em sua casa um menino de 12 anos que a assaltou. Além disso, o filme foi baseado no romance de Romain Gary.

5. O Aviador

Este filme dos anos 2000, tem como cenário Hollywood em sua era de ouro. Assim, nele acompanhamos a vida do cineasta e aviador Howard Hughes, que além de investir em grandes produções cinematográficas, foi uma das figuras centrais para a modernização da aviação mundial. Ademais, o filme mostra também seus turbulentos e públicos relacionamentos com atrizes como Ava Gardner e Katherine Hepburn.

6. The Boys in the Band

Baseado na peça teatral de Mart Crowley, este filme, em resumo, apresenta um grupo de homens gays que se reúnem para comemorar o aniversário de um deles. Mas, o seu diferencial é que mesmo que o texto tenha sido escrito há mais de meio século, diversos assuntos abordados neste filme se mostram relevantes para os dias de hoje. Por exemplo, o racismo, a homofobia, a ganância, a traição e a vaidade são abordadas de forma enigmática pela direção de Joe Mantello.