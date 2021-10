Prepare a pipoca (ou os lencinhos). Hoje o Portal 6 selecionou para você os melhores filmes emocionantes e comoventes para garantir um bom choro na frente da telinha. Veja agora 6 filmes na Netflix para assistir e chorar bastante:

6 filmes na Netflix para chorar:

1. Milagre na Cela 7

Esse filme está para se tornar um clássico. Basicamente, ele conta a história de um pai solteiro com deficiência mental que é acusado de matar a filha de um militar. Pode se preparar pois é choro na certa.

2. A Teoria de Tudo

Esse filme já ganhou até um Oscar. Em resumo, ele traz a história do astrofísico britânico Stephen Hawking, um dos maiores nomes da história da ciência. Assim, o filme narra a trajetória de vida de Hawking, marcada pelos estudos, pela luta contra uma doença incurável (esclerose lateral amiotrófica) e por uma linda história de amor.

3. O Menino que Descobriu o Vento

Baseado em uma história real, esse filme é a garantia de muito choro. Em suma, William é um jovem do Malawi fascinado em aprender sobre os mais diversos assuntos na escola. Assim, ele vai utilizar sua destreza e conhecimento para tentar construir um moinho de vento e fornecer energia a uma bomba de água com o propósito de salvar as pessoas da sua vila da miséria.

4. Amor Além da Vida

Esse clássico dos anos 90 já faturou duas estatuetas do Oscar. Assim, ele traz o amor que existe num casal e o amor na relação entre pais e filhos. Também é um filme sobre a morte, já que é ela que vem assombrar a vida da família Nielsen.

5. Adú

Antes de tudo, os problemas relacionados à imigração podem parecer distantes de nós. Mas, Adú mostra a dura e triste realidade que acontece nos dias de hoje e afeta milhões de pessoas no continente africano. Em resumo, três histórias emocionantes são contadas. Assim, é contada a história de uma jovem e de seu irmão mais novo. Outra história contada é a de ativistas ambientais combatendo a caça ilegal na África. Para finalizar, o filme ainda mostra a história de guardas que trabalham na fronteira entre a Espanha e o Marrocos.

6. História de um Casamento

Qualquer pessoa que já passou pelo fim de um relacionamento pode se identificar com esse filme. Assim, com cenas fortes e marcantes, o filme foi um dos mais celebrados em 2019 e se destaca por sua história emocionante que é garantia de um bom choro para os espectadores.