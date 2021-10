Como golpistas estão usando nome da Prefeitura de Goiânia para roubar dados

Mais um motivo para que a população fique atenta com o que recebe no seu celular. O nome da Prefeitura de Goiânia estaria sendo usado por criminosos para realizar golpes virtuais através do Instagram. A informação é do portal G1.

Os bandidos estariam aproveitando da segurança sugerida pela nomenclatura oficial para explorar a boa vontade e confiança de cidadãos desatentos.

As vítimas dos golpes podem ter sua conta no aplicativo WhatsApp sequestrada, o que possibilitaria aos criminosos solicitar dinheiro de forma inapropriada, além de prejudicar a reputação do vitimado.

Os golpistas solicitam dados pessoais, como nome completo, data de nascimento e o telefone com o DDD, para logo em seguida criar um código por SMS e enviar para o celular da vítima.

Se a pessoa enganada enviar esse código para o bandido, ela possibilita que o criminoso acesse a conta do WhatsApp através do próprio celular, “sequestrando” o acesso da vítima, que não consegue mais entrar no aplicativo através de seu número de telefone.

A diretoria de redes sociais da prefeitura de Goiânia, Thais Lobo, disse ao G1 que já identificou 69 perfis falsos que tentam aplicar golpes na internet fingindo ser a conta oficial do município.

A conta oficial da capital goiana no Instagram possui mais de 7 mil publicações e 234 mil seguidores, o que é importante para identificar contas falsas.

“A prefeitura nunca pede dados. Se algum perfil entrar em contato pedindo dados pessoais, pode desconfiar e olhar os detalhes das páginas”, explica Thais Lobo.