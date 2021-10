Dirigentes e apoiadores da Anapolina trocam farpas em redes sociais e grupos de WhatsApp

Se entre os torcedores o sentimento é de tristeza pela campanha ruim no Goianão, internamente, entre a atual diretoria e ex-dirigentes do clube, o clima é de guerra com direito a indiretas cruéis e lavação de roupa suja.

O Portal 6 teve acesso a conversas em grupos de WhatsApp compostos por empresários, políticos, médicos, delegados e até juizes.

Todos eles, em tese, são apoiadores do time e se dispuseram a criar formas de financiá-lo com ajudas pessoais e buscas por patrocínios.

No entanto, conforme os diálogos, nem todos “compareceram” com o dinheiro e ainda boicotaram fontes públicas de receitas por mero ciúme.

O estopim foi um post de um dos dirigentes no perfil dele no Instagram. O mais indignado com o texto foi ligeiro em printar a tela do celular e provocar o autor.

“Comentário muito infeliz”, iniciou.