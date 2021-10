Fim da linha para o jovem que saiu de Anápolis querendo cobrar dívida e acabou cometendo homicídio

Um homem de 27 anos foi preso em Goianésia por matar um senhor de 57 anos. A motivação do crime teria sido uma dívida de R$ 12 mil.

De acordo com a Polícia Militar (PM), Raí Rezende de Moura, pegou um ônibus em Anápolis com destino a Goianésia, cidade há cerca de 140 quilômetros de distância.

Em Goianésia, o suspeito de ser o autor do crime foi em direção a casa da vítima, Aristo Deliyannidis, de 59 anos. Ao chegar na residência, Raí disse que estava armado e ordenou que Aristo entrasse no carro que estava no local. Ele pretendia retornar para Anápolis no veículo para cobrar a dívida.

Para não ser flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), Raí dirigiu por uma estrada vicinal. Ao puxar o freio de mão o veículo rodou e bateu em um barranco. Neste momento a vítima tentou fugir, mas foi atingida por três disparos.

Ao ouvir o barulho dos tiros, policiais que estavam próximos se deslocaram ao local e flagraram o suspeito que confessou que havia matado uma pessoa.

A vítima foi encontrada baleada dentro do veículo, mas com os sinais vitais, porém ao chegar no hospital foi constatado o óbito.