6 cachoeiras incríveis que vão fazer você se apaixonar pelo interior de Goiás

Em todo final de ano ou época de férias escolares, muitos turistas passam a se organizar para realizar viagens para descansar ou se divertir com família ou amigos.

O destino ideal para quem quer descobrir lugares incríveis, longe dos grandes centros urbanos, é Goiás. O estado é um dos que mais explora o turismo ecológico por ter no cardápio natural cachoeiras e quedas d’água gigantes.

Para ajudar os interessados, o Portal 6 organizou uma lista com os seis melhores destinos para quem gosta de se aventurar em trilhas, paisagens bonitas e muito mais.

1. Cachoeira do Abade (Pirenópolis)

Um dos pontos mais famosos de “Piri”, a cachoeira possui uma longa história, tendo pertencido inicialmente ao terreno de um coronel do garimpo de ouro.

Após vários anos, a propriedade que abrigava a cachoeira foi comprada por outra família e hoje em dia ela é um dos principais locais turísticos de Goiás.

O explorador que quiser chegar na queda d’água pode encarar duas trilhas – uma de 400 metros e outro de 2.4 km – até chegar na Cachoeira do Abade e se refrescar em águas cristalinas.

2. Cachoeira do Segredo (Alto Paraíso de Goiás)

O nome em si já é um grande chamativo. “Escondida” em um paredão de cerca de 100 metros de queda em meio a um cânion, a Cachoeira do Segredo revela uma das melhores surpresas para os turistas.

A queda d’água também está marcada na história de Goiás devido ao garimpo de ouro. Com a desativação da mina, o verde tomou conta do local e as águas límpidas se tornaram um “paraíso” para o turista a fim de relaxar na Chapada dos Veadeiros.

A trilha para a Cachoeira é descrita como uma das mais bonitas do estado, com diversas paisagens encantadoras. O visitante que der as caras no local só tem que tomar cuidado com as águas geladas que correm por lá. Não esqueça de levar uma toalhinha e um casaco.

3. Cachoeira dos Pirineus (Cocalzinho de Goiás)

Localizada no Hotel Fazenda Tabapuã dos Pirineus, a Cachoeira dos Pirineus é um lugar ideal para aquela pessoa que quer esquecer do estresse da rotina e relaxar em uma queda d’água natural.

Também por estar muito perto do Parque Estadual dos Pirineus, o turista que quiser se aventurar na região pode pegar uma trilha logo em sequência e conhecer o Pico dos Pirineus, famoso por ser um dos pontos mais altos de Goiás.

Do topo da serra é possível ver a Cidade de Cocalzinho de Goiás, Corumbá, Jaraguá e outras adjacentes na região.

4. Cachoeira Santa Bárbara – Cavalcante

A Cachoeira Santa Bárbara, localizada em Cavalcante. é uma das queridinhas de quem gosta de conhecer as belezas naturais de Goiás.

Embora não seja muito alta (apenas 30 metros de altura), a queda d’água chama atenção pelas águas azuis, o que dá um certo clima “caribenho” para quem visita o local.

O turista que visitar o local no Verão terá um atrativo a mais, pois a incidência de luz solar garante uma melhor iluminação e o lugar se torna ainda mais paradisíaco.

5. Cachoeira São Domingos (Piranhas)

A Cachoeira São Domingos é reconhecida por ser a segunda maior do estado, com96 metros de altura.

Chegar ao local pode não ser uma das tarefas mais fáceis, visto que não há uma infraestrutura preparada para receber carros.

Contudo, os fãs de trilha e de mountain bike podem fazer a festa com o trajeto até a cachoeira, devido às belas paisagens do local.

6 . Salto do Itiquira (Formosa)

O Salto do Itiquira fica localizado dentro do Parque Municipal do Itiquira, em Formosa. Chama atenção a altura da queda d’água, com incríveis 168 metros de queda livre!

Para chegar ao local, é necessário fazer a Trilha do Mirante, com aproximadamente 1,6 km de extensão. Ao chegar perto da cachoeira, é possível ver a força do impacto da água na queda d’água.

Embora não dê para mergulhar na Cachoeira do Itiquira, o local possui cinco poços formados pelo Rio Itiquira, onde pode-se tomar um banho relaxante após toda essa caminhada.