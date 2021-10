Funcionária do McDonald’s revela truque secreto usado contra clientes mal educados e vídeo viraliza

Uma funcionária da rede de fast food McDonald’s viralizou na internet após compartilhar um vídeo no perfil do Tik Tok ‘ensinando como tratar clientes grosseiros’.

A técnica de reaquecer as batatas fritas é utilizada pelos profissionais, segundo a trabalhadora, quando o consumidor exige com falta de educação que a comida seja fresca e na temperatura ideal.

Em tom irônico, a cena mostra a mulher pegando a embalagem com as fritas, recolocando no óleo quente e devolvendo para o mesmo recipiente.

Com mais de 1 milhão visualizações, o conteúdo recebeu diversos comentários de internautas indignados com a situação.

“Isso é algo que você não deve fazer, porque o sal estraga o óleo”, disse um deles.

“Faça o que é pedido na primeira vez que as pessoas pedem e elas não teriam que exigir da próxima vez”, refutou um outro usuário da plataforma.

Veja: