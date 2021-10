O que é preciso saber na hora de comprar carro seminovo e não ser enganado

O mercado de automóveis passa por um momento singular no Brasil. Com a alta no preço dos veículos, muitos motoristas estão recorrendo aos seminovos para encontrar uma alternativa mais viável economicamente.

Deste modo, além das tradicionais lojas físicas de revenda de automóveis, as pessoas estão procurando sites especializados em negociações para vender ou comprar os veículos.

Contudo, é muito comum que vendedores mal-intencionados tentem enganar os potenciais compradores, especialmente em vendas online.

O Portal 6 conversou com um especialista no assunto para trazer dicas que auxiliem o motorista que quer comprar ou trocar de carro, mas sem cair em uma furada.

Igor Francisco, gerente comercial da Atlanta Veículos, revendedora de carros localizada em Goiânia, explicou que um dos principais detalhes que é a documentação do veículo.

“É importante que o comprador veja a procedência do veículo, se os documentos estão em ordem, para ter certeza que não há nenhuma irregularidade”, afirmou.

Outra dica é que o comprador tem de checar se o nome de quem está comprando o veículo é o mesmo da pessoa para quem ele vai fazer o pagamento, para evitar fraudes.

Já a respeito do veículo em questão, é fundamental verificar se o automóvel não possui marcas de acidente, arranhões ou problemas mecânicos.

Nesse ponto, e possível verificar, diante de registros de órgãos fiscalizadores, se o veículo possui histórico de sinistros.

Para realizar a compra na revendedora é simples: basta levar o documento pessoal e comprovante de endereço. Se o veículo for financiado, pode ser que o banco peça uma comprovação de renda e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Em alta

O gerente comercial revelou também as tendências atuais no mercado de seminovos brasileiro.

Segundo ele, modelos SUV como o Jeep Compass, Honda HRV e Hyundai Creta são os que mais estão sendo procurados nas lojas especializadas.